Preghiera del mattino del 7 Ottobre 2021: “Lodiamo il Tuo Nome o Cristo” (Di giovedì 7 ottobre 2021) Giovedì giorno della devozione al Santissimo Sacramento. Ecco la Preghiera del mattino da recitare oggi per offrire al Signore la nostra giornata. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Acqua dei costato di Cristo, lavami. Passione di Cristo, confortami. (Sant’Ignazio di Loyola). Chiediamo l’intercessione di Gesù Santissimo Sacramento per questo nuovo giorno affinché possiamo L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di giovedì 7 ottobre 2021) Giovedì giorno della devozione al Santissimo Sacramento. Ecco ladelda recitare oggi per offrire al Signore la nostra giornata. Corpo di, salvami. Sangue di, inebriami. Acqua dei costato di, lavami. Passione di, confortami. (Sant’Ignazio di Loyola). Chiediamo l’intercessione di Gesù Santissimo Sacramento per questo nuovo giorno affinché possiamo L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

vaticannews_it : #6ottobre 'Abbiamo una sola casa e costituiamo una sola famiglia'. Stamane la versione russa del libro del Papa 'La… - poliziadistato : La preghiera a #SanMichele Arcangelo recitata durante la Messa nella chiesa di Santa Maria Madre della Famiglia in… - daniele19921 : RT @Loredan54378827: @MauroLeonardi3 Per Livio e la sua famiglia, per la protezione e benedizione della mia famiglia, di tutti i miei cari,… - daniele19921 : RT @FirmatoMorgan: @MauroLeonardi3 Per i santi sacerdoti,le anime del Purgatorio, per coloro che non pregano non sperano e non amano il Sig… - speranza_viva : RT @AdpTeresa: Tutta la rete mondiale di preghiera del Papa dell'arcidiocesi Sorrento Castellammare ti augura con tutto l'affetto un feli… -