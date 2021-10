Pomezia | consulta comunale delle associazioni e del volontariato | avviso pubblico sempre aperto per le adesioni

(Di giovedì 7 ottobre 2021) È stato pubblicato l’per aderire allae deldel Comune di, istituita a maggio 2021 dopo un lungo processo partecipato che ha visto coinvolte Amministrazionee realtà associative del territorio. “Un risultato importante per la nostra Città – dichiara l’Assessore Giuseppe Raspa – che riconosce, con la costituzione della, il ruolo insostituibilerealtà diche operano da anni sul nostro territorio, in ambito sociale, culturale, sportivo, ambientale, formativo, educativo, ricreativo e di cura dei beni pubblici. Invito tutte lead aderire e partecipare per valorizzare le ...

Pubblicato l'avviso pubblico per aderire alla Consulta delle associazioni e del volontariato del Comune di Pomezia, istituita a maggio 2021 dopo un lungo processo partecipato che ha visto coinvolte Am ...