Pomeriggio Cinque, contatti: ecco come scrivere alla D’Urso (Di giovedì 7 ottobre 2021) Se hai intenzione di contattare il programma televisivo Pomeriggio Cinque e scrivere dunque al programma, ecco tutti le informazioni che stavi cercando. Pomeriggio CinqueIl pubblico ha dimostrato nel corso delle tante edizioni della trasmissione televisiva Pomeriggio Cinque un grande amore nei confronti di questo format e della sua conduttrice Barbara D’Urso. Anche quest’anno a partire dal 6 settembre è ricominciata la nuova edizione della trasmissione, che come sempre tiene compagnia agli italiani nella fascia pomeridiana dal lunedì al venerdì. Sono davvero in tantissimi coloro che vorrebbero mettersi in contatto con il programma e poter scrivere alla conduttrice. ... Leggi su chenews (Di giovedì 7 ottobre 2021) Se hai intenzione di contattare il programma televisivodunque al programma,tutti le informazioni che stavi cercando.Il pubblico ha dimostrato nel corso delle tante edizioni della trasmissione televisivaun grande amore nei confronti di questo format e della sua conduttrice Barbara. Anche quest’anno a partire dal 6 settembre è ricominciata la nuova edizione della trasmissione, chesempre tiene compagnia agli italiani nella fascia pomeridiana dal lunedì al venerdì. Sono davvero in tantissimi coloro che vorrebbero mettersi in contatto con il programma e poterconduttrice. ...

Advertising

ThinaraJayasin1 : Domani mattina devo svegliarmi alle cinque di mattina per studiare italiano perché sono stata tutto il pomeriggio a… - LinkaTv : E' iniziato Pomeriggio Cinque su #canale5 Clicca qui per classifica tweet: - ntesento : stavo dormendo i miei coinquilini hanno bussato per chiedere se volessi qualcosa al mc,,, alle cinque del pomeriggi… - achiIIees : ma perché sparano i fuochi d'artificio alle cinque del pomeriggio - Gio55981465 : RT @FrancescoDioni4: @MauryKostanzo @PBerluskony Secondo me è meglio togliere love is in the air e farlo tornare a fine maggio dell’anno pr… -