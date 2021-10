Politano | Spalletti era entusiasta di allenare il Napoli C' è una cosa che il mister non fa mai negli spogliatoi

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Intervenuto come ospite su Radio Kiss Kiss, l'attaccante delMatteoha affrontato alcuni temi interessanti. Ad una domanda sul neo-allenatore, l'attaccante azzurro ha risposto così: "L'ho trovato molto carico al suo arrivo, eradiil. Ilè un allenatore forte e noi cerchiamo di stargli più dietro possibile".Infine, un curioso dettaglio su quandopreferisce parlare con la squadra: "Ildopo le partite non parla quasi mai. Solitamente torniamo a discutere del match il martedì all'allenamento".

