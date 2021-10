Politano: “Spalletti è cambiato rispetto all’Inter, noi ora abbiamo un’altra mentalità” (Di giovedì 7 ottobre 2021) Matteo Politano, attaccante del Napoli, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Si sta molto bene primi in classifica. Il campionato è ancora lungo e mancano tante partite. Dobbiamo restare concentrati. abbiamo voglia di imporre il nostro gioco e continuare a vincere come a Firenze, soffrendo ma portando vittoria a casa. Quest’anno siamo partiti bene, superando i momenti di difficoltà. Siamo un grande gruppo che vuole far vedere le proprie qualità e non mollare mai. I numeri sono importanti ma restano tali. Oltre al campionato c’è l’Europa dove non siamo partiti bene e noi ci teniamo. La mia esultanza a Firenze dopo aver aiutato la difesa dimostra come vogliamo aiutarci ed essere compatti. Siamo forti offensivamente ma anche in fase difensiva siamo pronti a sacrificarci. Ho trovato Spalletti carico; ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 7 ottobre 2021) Matteo, attaccante del Napoli, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Si sta molto bene primi in classifica. Il campionato è ancora lungo e mancano tante partite. Dobbiamo restare concentrati.voglia di imporre il nostro gioco e continuare a vincere come a Firenze, soffrendo ma portando vittoria a casa. Quest’anno siamo partiti bene, superando i momenti di difficoltà. Siamo un grande gruppo che vuole far vedere le proprie qualità e non mollare mai. I numeri sono importanti ma restano tali. Oltre al campionato c’è l’Europa dove non siamo partiti bene e noi ci teniamo. La mia esultanza a Firenze dopo aver aiutato la difesa dimostra come vogliamo aiutarci ed essere compatti. Siamo forti offensivamente ma anche in fase difensiva siamo pronti a sacrificarci. Ho trovatocarico; ...

