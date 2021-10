Pogba sul futuro allo United: «Vedremo cosa succede. Sulla Juventus…» (Di giovedì 7 ottobre 2021) Paul Pogba ha parlato della Juve dopo la vittoria della Francia in Nations League contro il Belgio. Le dichiarazioni Paul Pogba apre alla Juventus. Il centrocampista della Francia, dopo aver conquistato la finale di Nations League al termine della sfida vinta contro il Belgio per 2-3 all’Allianz Stadium, ha parlato del club bianconero a Mediaset. Le dichiarazioni. «Parlo sempre con i miei ex compagni, come Dybala. Sono a Manchester, ho ancora un anno di contratto, e poi Vedremo. Voglio finire bene lì, e poi vediamo cosa succede». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 7 ottobre 2021) Paulha parlato della Juve dopo la vittoria della Francia in Nations League contro il Belgio. Le dichiarazioni Paulapre alla Juventus. Il centrocampista della Francia, dopo aver conquistato la finale di Nations League al termine della sfida vinta contro il Belgio per 2-3 all’Allianz Stadium, ha parlato del club bianconero a Mediaset. Le dichiarazioni. «Parlo sempre con i miei ex compagni, come Dybala. Sono a Manchester, ho ancora un anno di contratto, e poi. Voglio finire bene lì, e poi vediamo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

