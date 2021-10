Pogba: “Stasera abbiamo giocato da Francia. Qui a Torino sto bene” (Di giovedì 7 ottobre 2021) Paul Pogba, centrocampista del Manchester United e della Francia, ha parlato così ai microfoni di Mediaset: “abbiamo iniziato molto bene: venticinque minuti di qualità con la palla, poi con i loro giocatori sono stati molto bravi in contropiede. Ci siamo messi bassi e abbiamo preso due gol molto rapidamente, smettendo di giocare con la palla. Nel secondo tempo è stata un’altra partita: abbiamo giocato da Francia, molto bene”. Su un possibile ritorno alla Juventus ha dichiarato: “Parlo sempre con i miei ex compagni, come Paulo. Sono a Manchester, ho ancora un anno di contratto, e poi vedremo. Voglio finire bene lì, e poi vediamo cosa succede ma qui a Torino sto ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 7 ottobre 2021) Paul, centrocampista del Manchester United e della, ha parlato così ai microfoni di Mediaset: “iniziato molto: venticinque minuti di qualità con la palla, poi con i lorori sono stati molto bravi in contropiede. Ci siamo messi bassi epreso due gol molto rapidamente, smettendo di giocare con la palla. Nel secondo tempo è stata un’altra partita:da, molto”. Su un possibile ritorno alla Juventus ha dichiarato: “Parlo sempre con i miei ex compagni, come Paulo. Sono a Manchester, ho ancora un anno di contratto, e poi vedremo. Voglio finirelì, e poi vediamo cosa succede ma qui asto ...

Advertising

DiMarzio : Stasera #Pogba tornerà a giocare nell'Allianz Stadium. La sua storia d'amore con Torino è sincera. E quella frase d… - diarymiy : lo jtwitter stasera ha detto non si supera pogba. - frantasmino : Tl invasa dalle vedove di Pogba stasera - ema_sct : RT @marco_rogerio_: #Pogba e Mbappé entrambi in scadenza, entrambi a Torino stasera. Qualcuno che può andare allo stadio, può applaudirli?… - finelinexcarla : @90LoverHarry ti giuro è più forte di me. io tiferei francia anche perchè ce stanno griezman e pogba che io amo (mb… -