Pioli | «Milan | siamo sulla strada giusta Champions? Dobbiamo crederci»

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Stefanoha parlato dal Festival dello Sport di Trento: Tonali, sostenibilità del calcio e gioco delalcuni dei temi toccati Stefanoha parlato al Festival dello Sport dal palco di Trento. Le parole del tecnico delraccolte da TuttoMercatoWeb. CAMMINO DEL– «Laè ben indirizzata dal club e sta dando i suoi risultati. Non basta dire “facciamo la squadra giovane”, serve scovare i talenti. Area tecnica e scouting hanno trovato giocatori con grande potenziale, quando poi investi sui giovani hanno bisogno di tempo. In Italia di pazienza ce n’è poca, noi abbiamo preso dei giovani: Tonali giocava in una squadra di provincia e s’è visto catapultato in una realtà più grande, altri da paesi diversi. Ma se c’è disponibilità a lavorare insieme, prima o poi ...