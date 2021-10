Pioggia di acquisti sulle Borse europee | Milano inclusa

(Di giovedì 7 ottobre 2021) (Teleborsa) – In Europa si scatenano gli; lo stesso avviene a Piazza Affari, che mostra un’ottima performance. Nel frattempo, a Wall Street si muove in rialzo l’S&P-500. Sul sentiment degli investitori prevalgono le rassicurazioni che arrivano dalla possibilità di un accordo temporaneo tra repubblicani e democratici per evitare un default del debito federale USA e dalla Russiaforniture di gas all’Europa. Sul mercato valutario, stabile l’Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,157. L’Oro continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,27%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+1,01%), raggiunge 78,21 dollari per barile. Lo Spread tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco si riduce, attestandosi a +104 punti base, con il rendimento del BTP decennale che ...

Teleborsa

