Pioggia di 5 per Insigne in Nazionale: “sbaglia un gol fatto, serata no” (Di giovedì 7 ottobre 2021) Italia-Spagna è stata anche la partita del gol divorato da Lorenzo Insigne, un rigore in movimento sull’1-0 per la Nazionale di Luis Enrique. Ma la partita del calciatore del Napoli è stata complessivamente scialba. È stato sostituito anche da Mancini (con Kean), in questa occasione Lorenzo non ha avuto nulla da dire. La Gazzetta – 5 Non si capisce come uno come lui possa aver sbagliato un gol fatto. Sarebbe stato il pari. Invece… Il resto è in linea. Corriere dello Sport – 5 Fallisce, con la porta spalancata, l’occasione più limpida costruita dall’Italia. Apre il piatto e mette fuori. Niente tiro a giro. Repubblica – 4,5 Sliding door tra l’1-1 e il 2-0. La Stampa – 5 Rivedere l’errore davanti alla porta spagnola è un pugno nello stomaco: sarebbe stato l’1-1 e sarebbe nata un’altra partita. Cambia posizione, non la ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 7 ottobre 2021) Italia-Spagna è stata anche la partita del gol divorato da Lorenzo, un rigore in movimento sull’1-0 per ladi Luis Enrique. Ma la partita del calciatore del Napoli è stata complessivamente scialba. È stato sostituito anche da Mancini (con Kean), in questa occasione Lorenzo non ha avuto nulla da dire. La Gazzetta – 5 Non si capisce come uno come lui possa averto un gol. Sarebbe stato il pari. Invece… Il resto è in linea. Corriere dello Sport – 5 Fallisce, con la porta spalancata, l’occasione più limpida costruita dall’Italia. Apre il piatto e mette fuori. Niente tiro a giro. Repubblica – 4,5 Sliding door tra l’1-1 e il 2-0. La Stampa – 5 Rivedere l’errore davanti alla porta spagnola è un pugno nello stomaco: sarebbe stato l’1-1 e sarebbe nata un’altra partita. Cambia posizione, non la ...

Advertising

rtl1025 : ?? Un forte '#tornado' seguito da pioggia e grandine si è abbattuto nel centro storico di #Catania causando seri dan… - Agenzia_Ansa : Serata da incubo per Donnarumma, pioggia di fischi a San Siro. Tifo contro ad ogni tocco palla. E fischi anche all… - pietroraffa : Nina Girombelli ha 100 anni. Non ha mai saltato un voto dal 1946. Oggi, nonostante la pioggia, era nel suo segg… - _RoteFuchs : 'La pioggia è bella per stare nel letto a fare l'amore!' Beati voi che state sempre a fare i fracetoni nel letto. - Martuzzz8 : Chi ama questa stagione non fa niente tutto il giorno, altrimenti non si spiega. Perché è impossibile che preferiat… -

Ultime Notizie dalla rete : Pioggia per La sfida di Abraham: 'Ho imparato più in poche settimane con Mou che in tutta la vita' 'Vuoi venire a goderti un po' di sole o restare sotto la pioggia?'. È questa la frase che, Josè Mourinho, ha detto al telefono a Tammy Abraham per convincerlo, in estate, ad accettare la Roma. Concetto legato al tempo, ovviamente, perché la Capitale non è ...

Abraham: 'In poco tempo con Mourinho ho imparato tanto quanto nella mia carriera' ...Josè Mourinho che mi disse più o meno 'Vuoi goderti un po' di sole o stare sotto la pioggia?' " ricorda Tammy Abraham , con un sorriso, intervistato da theguardian.com. Al Chelsea, con Tuchel, per ...

Serata da incubo per Donnarumma, pioggia di fischi a San Siro Agenzia ANSA Quel venticello di Salvini che lascia imperturbabile Draghi Come procedono i rapporti fra Salvini e Draghi? I Graffi di Damato. Ben protetto dell’ombrello, Mario Draghi procede spedito e sorridente sotto la pioggia, come nella foto che l ...

Schianto: scooterista 65enne finisce contro neopatentato Il manto stradale reso viscido dalla pioggia. Paura ieri pomeriggio in via Roma per uno scooterista di 65 anni finito nella traiettoria di un neopatentato. Erano circa le 14.20 quando all’altezza del ...

'Vuoi venire a goderti un po' di sole o restare sotto la?'. È questa la frase che, Josè Mourinho, ha detto al telefono a Tammy Abrahamconvincerlo, in estate, ad accettare la Roma. Concetto legato al tempo, ovviamente, perché la Capitale non è ......Josè Mourinho che mi disse più o meno 'Vuoi goderti un po' di sole o stare sotto la?' " ricorda Tammy Abraham , con un sorriso, intervistato da theguardian.com. Al Chelsea, con Tuchel,...Come procedono i rapporti fra Salvini e Draghi? I Graffi di Damato. Ben protetto dell’ombrello, Mario Draghi procede spedito e sorridente sotto la pioggia, come nella foto che l ...Il manto stradale reso viscido dalla pioggia. Paura ieri pomeriggio in via Roma per uno scooterista di 65 anni finito nella traiettoria di un neopatentato. Erano circa le 14.20 quando all’altezza del ...