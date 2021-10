Pfizer chiede l’autorizzazione per il vaccino dai 5 agli 11 anni. I morti per Covid oggi sono 39 (Di giovedì 7 ottobre 2021) sono stati 2.938 i nuovi casi di Covid e 41 i morti nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 3.235 con 39 decessi. Il tasso di positività resta stabile all’1% su 297.356 tamponi processati, tra molecolari e antigenici. Sul fronte vaccini la novità è che Pfizer ha ufficialmente avanzato alla Fda la richiesta di autorizzazione per il proprio vaccino per i bambini nella fascia 5-11 anni, mentre una rassicurazione arriva in tema di cure: «I monoclonali di seconda generazione sono molto forti contro la variante Delta», ha detto il direttore dello Spallanzani Francesco Vaia. Sempre in calo i ricoveri: in terapia intensiva 303 pazienti Sul fronte dei numeri si registra il proseguimento del calo dei ricoveri. Secondo i dati diffusi dal ministero della Salute, i pazienti ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 7 ottobre 2021)stati 2.938 i nuovi casi die 41 inelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 3.235 con 39 decessi. Il tasso di positività resta stabile all’1% su 297.356 tamponi processati, tra molecolari e antigenici. Sul fronte vaccini la novità è cheha ufficialmente avanzato alla Fda la richiesta di autorizzazione per il proprioper i bambini nella fascia 5-11, mentre una rassicurazione arriva in tema di cure: «I monoclonali di seconda generazionemolto forti contro la variante Delta», ha detto il direttore dello Spallanzani Francesco Vaia. Sempre in calo i ricoveri: in terapia intensiva 303 pazienti Sul fronte dei numeri si registra il proseguimento del calo dei ricoveri. Secondo i dati diffusi dal ministero della Salute, i pazienti ...

Advertising

TgLa7 : #Pfizer chiede autorizzazione per uso vaccino tra 5 e 11 anni - Agenzia_Ansa : La società farmaceutica Pfizer ha chiesto alla Fda statunitense di autorizzare il suo vaccino anti Covid per la fas… - MediasetTgcom24 : Vaccini, Pfizer chiede al'utorizzazione per i bambini 5-11 anni #Pfizer - caster0333 : RT @SecolodItalia1: Pfizer chiede l’autorizzazione per il vaccino dai 5 agli 11 anni. I morti per Covid oggi sono 39 - GazzettaDelSud : ?? VACCINO PER I BAMBINI | Il gruppo farmaceutico #Pfizer e la società #BioNTech hanno chiesto alla Food and Drug… -