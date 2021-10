Pet therapy e bambini, tutti i benefici del metodo educativo inclusivo (Di giovedì 7 ottobre 2021) La Pet therapy nei bambini è un metodo innovativo per intervenire su alcuni tipi di disabilità, come quella mentale; vediamo in quali casi è indicata, i benefici e quali sono gli animali più usati in questo approccio. Cos’è la Pet therapy? In Italia la Pet therapy è stata riconosciuta come cura ufficiale dal 2003. Si tratta di un intervento che agisce come rinforzo sulle terapie tradizionali, a cui va affiancato. Può essere rivolta a tutte le età e a varie patologie. Gli interventi assistiti con gli animali si stanno facendo sempre più spazio nel campo della riabilitazione per quanto riguarda i disturbi del neurosviluppo. I risultati sono notevoli perché questo approccio interviene sia sulla sfera emozionale che su quella psico-motoria. Per quali patologie è indicata? L’impiego di ... Leggi su gravidanzaonline (Di giovedì 7 ottobre 2021) La Petneiè uninnovativo per intervenire su alcuni tipi di disabilità, come quella mentale; vediamo in quali casi è indicata, ie quali sono gli animali più usati in questo approccio. Cos’è la Pet? In Italia la Petè stata riconosciuta come cura ufficiale dal 2003. Si tratta di un intervento che agisce come rinforzo sulle terapie tradizionali, a cui va affiancato. Può essere rivolta a tutte le età e a varie patologie. Gli interventi assistiti con gli animali si stanno facendo sempre più spazio nel campo della riabilitazione per quanto riguarda i disturbi del neurosviluppo. I risultati sono notevoli perché questo approccio interviene sia sulla sfera emozionale che su quella psico-motoria. Per quali patologie è indicata? L’impiego di ...

