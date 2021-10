Perù | i tifosi preparano il “clasico” con il Cile | spunta una bara con la foto di Vidal

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Tornano le qualificazioni Mondiali in Sudamerica e si scalda la temperatura prima di una gara molto sentita, quella tra, l’atteso Classico del Pacifico. Idel, ieri notte, a Lima, hanno raggiunto l’hotel dove alloggia la Nazionale deldi Martin Lasarte con bandiere, tamburi, fuochi d’artificio, per disturbare il sonno dei calciatori. Inoltre, hanno aggiunto un elemento decisamente macabro che ha attirato l’attenzione dei curiosi: unadi cartone con ladi Arturo. Lo riporta América TV.è certamente l’uomo simbolo del, insieme a Sanchez, ma l’interista è indisponibile per la gara in questione perchè squalificato. Resta comunque il gesto che fa ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Perù tifosi

La Gazzetta dello Sport

dell' Inter faranno il tifo per l' Argentina in questa sosta nazionali. Come riporta ... In questo scenario, infatti, la sfida contro ilsarebbe di minore importanza e Scaloni, pronto a ...... e ancora la squadra di calcio che si riunisce nel campo di in una favela in, il giocatore ...dei bambini durante una partita in Tanzania nella quale non vengono coinvolti o l'esultanza dei...