Perché la Russia è nel pieno di una nuova ondata di Covid, con 25mila nuovi casi al giorno (Di giovedì 7 ottobre 2021) La Russia è nel pieno di una nuova ondata pandemica. Per cinque giorni di fila il Paese di Putin ha registrato oltre 25 mila nuovi casi giornalieri. Il tasso di nuove infezioni giornaliere è attualmente tre volte superiore a quello che il paese registrava un anno fa, nonostante i vaccini siano ora ampiamente disponibili nel paese. Nelle ultime 24 ore il Paese ha registrato 27.550 nuove infezioni confermate da Covid, con un numero totale di infezioni che ha raggiunto 7.690.110 casi. Come riporta il sito di informazioni Tass, si tratta del più alto aumento del numero di contagi dal 31 dicembre. Inoltre, per due giorni di seguito, è stata superata la soglia delle 900 vittime in 24 ore: l’ultimo dato è di 924, dopo le allarmanti 929 e 895 dei giorni ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 7 ottobre 2021) Laè neldi unapandemica. Per cinque giorni di fila il Paese di Putin ha registrato oltre 25 milagiornalieri. Il tasso di nuove infezioni giornaliere è attualmente tre volte superiore a quello che il paese registrava un anno fa, nonostante i vaccini siano ora ampiamente disponibili nel paese. Nelle ultime 24 ore il Paese ha registrato 27.550 nuove infezioni confermate da, con un numero totale di infezioni che ha raggiunto 7.690.110. Come riporta il sito di informazioni Tass, si tratta del più alto aumento del numero di contagi dal 31 dicembre. Inoltre, per due giorni di seguito, è stata superata la soglia delle 900 vittime in 24 ore: l’ultimo dato è di 924, dopo le allarmanti 929 e 895 dei giorni ...

