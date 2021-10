Perché la Nato a Bruxelles ha espulso otto spie russe (Di giovedì 7 ottobre 2021) Giovedì la Nato ha espulso otto spie dalla delegazione russa presso la sede dell’Alleanza in seguito ad “attività maligne”. “Abbiamo ritirato l’accreditamento di otto membri della missione russa presso la Nato, che erano ufficiali dell’intelligence russa non dichiarati”, ha comunicato un ufficiale dell’Alleanza, aggiungendo che il numero di posizioni che la Russia può accreditare è stato ridotto da venti a dieci. “La nostra linea sulla Russia rimane invariata”, ha aggiunto l’ufficiale. “Abbiamo rafforzato la nostra deterrenza e difesa in risposta alle azioni aggressive della Russia, rimanendo al tempo stesso aperti a un dialogo significativo. La Nato ha proposto di tenere un’altra riunione del Consiglio Nato-Russia oltre 18 mesi fa, e ... Leggi su formiche (Di giovedì 7 ottobre 2021) Giovedì lahadalla delegazione russa presso la sede dell’Alleanza in seguito ad “attività maligne”. “Abbiamo ritirato l’accreditamento dimembri della missione russa presso la, che erano ufficiali dell’intelligence russa non dichiarati”, ha comunicato un ufficiale dell’Alleanza, aggiungendo che il numero di posizioni che la Russia può accreditare è stato ridda venti a dieci. “La nostra linea sulla Russia rimane invariata”, ha aggiunto l’ufficiale. “Abbiamo rafforzato la nostra deterrenza e difesa in risposta alle azioni aggressive della Russia, rimanendo al tempo stesso aperti a un dialogo significativo. Laha proposto di tenere un’altra riunione del Consiglio-Russia oltre 18 mesi fa, e ...

Nato: Stoltenberg, ritiro accredito 8 membri missione russa perché ufficiali intelligence non dichiarati Bruxelles, 07 ott 18:13 - La decisione del ritiro dell'accreditamento a otto membri della missione russa alla Nato non è legata a nessun evento particolare. Lo ha...

