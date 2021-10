'Perché i clochard non si ammalano?', 'Sono vaccinato, idiota': un senzatetto umilia i novax (Di giovedì 7 ottobre 2021) Che servisse una tale scena per dimostrare come l'ignoranza no - vax, che sia italiana o americana, fosse dilagante, non era necessaria. Ma certe cose danno ancora più gusto. E' diventato virale un ... Leggi su globalist (Di giovedì 7 ottobre 2021) Che servisse una tale scena per dimostrare come l'ignoranza no - vax, che sia italiana o americana, fosse dilagante, non era necessaria. Ma certe cose danno ancora più gusto. E' diventato virale un ...

