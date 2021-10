"Per l'amor di Dio, l'Ulivo a 5 stelle no". Intervista a Carlo Calenda (Di giovedì 7 ottobre 2021) Scusi Calenda, ma che senso ha dare indicazione su Gualtieri solo a titolo personale? Se il suo è un movimento riformista, dovrebbe stare naturalmente nel centrosinistra. Intanto a Roma non mi sono presentato con Azione, ma con una lista civica votata da persone anche di orientamenti politici differenti, dunque io non posso allearmi, apparentarmi e, se Gualtieri vincerà, saremo all’opposizione. Confermo un giudizio negativo sul programma e sulla classe dirigente del Pd romano. Disastrosa. Insomma, si tura il naso. E gli altri che sono? Michetti è semplicemente imbarazzate. Ho detto alla Meloni che la cosa peggiore che le potrebbe capitare è vincere. Ho capito, la teoria del male minore. Non proprio le parole che si riservano a un alleato. Parliamo del nuovo Ulivo. Non aspetti, distinguiamo il Pd nazionale dal Pd romano, che è il peggior partito ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 7 ottobre 2021) Scusi, ma che senso ha dare indicazione su Gualtieri solo a titolo personale? Se il suo è un movimento riformista, dovrebbe stare naturalmente nel centrosinistra. Intanto a Roma non mi sono presentato con Azione, ma con una lista civica votata da persone anche di orientamenti politici differenti, dunque io non posso allearmi, apparentarmi e, se Gualtieri vincerà, saremo all’opposizione. Confermo un giudizio negativo sul programma e sulla classe dirigente del Pd romano. Disastrosa. Insomma, si tura il naso. E gli altri che sono? Michetti è semplicemente imbarazzate. Ho detto alla Meloni che la cosa peggiore che le potrebbe capitare è vincere. Ho capito, la teoria del male minore. Non proprio le parole che si riservano a un alleato. Parliamo del nuovo. Non aspetti, distinguiamo il Pd nazionale dal Pd romano, che è il peggior partito ...

