Per colpa del green pass il trasporto in Italia rischia la paralisi (Di giovedì 7 ottobre 2021) Roma, 7 ott – "Se non si risolvono alcune criticità legate al green pass al 15 ottobre il trasporto nel Paese rischia la paralisi". E' l'allarme lanciato dal vicepresidente di Conftrasporto, Gian Enzo Duci. Il problema della certificazione verde riguarda i marittimi ma anche gli autisti dei tir. L'obbligo di green pass dunque potrebbe avere l'effetto contrario di quella ripresa economica di cui parla Mario Draghi, che volerebbe sulle ali del vaccino. Conftrasporto: "Per colpa del green pass il 15 ottobre il trasporto in Italia rischia la paralisi" A margine del convegno "Next generation shipping", nell'ambito ...

