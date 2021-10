Per CIA Puglia aumenti insostenibili dei costi di produzione in agricoltura (Di giovedì 7 ottobre 2021) Bari. costi di produzione insostenibili e prezzi delle materie prime alle stelle. Per gli agricoltori pugliesi si registrano aumenti dal 25% al 50%. «Si tratta di un incremento dei costi che, purtroppo, erode alla base gran parte della redditività sia per le aziende zootecniche, che in questo momento sono le più penalizzate, sia per le imprese agricole più in generale», ha dichiarato Raffaele Carrabba, presidente di CIA Agricoltori Italiani della Puglia. GASOLIO E LUCE. Il prezzo del gasolio è in costante crescita. Nell’ultimo periodo, i produttori hanno dovuto impiegare quantità crescenti di carburante per fare fronte a una lunga serie di emergenze dovute a calamità ed eventi atmosferici avversi. Sono aumentati anche i prezzi delle attrezzature e quelli dell’energia elettrica ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 7 ottobre 2021) Bari.die prezzi delle materie prime alle stelle. Per gli agricoltori pugliesi si registranodal 25% al 50%. «Si tratta di un incremento deiche, purtroppo, erode alla base gran parte della redditività sia per le aziende zootecniche, che in questo momento sono le più penalizzate, sia per le imprese agricole più in generale», ha dichiarato Raffaele Carrabba, presidente di CIA Agricoltori Italiani della. GASOLIO E LUCE. Il prezzo del gasolio è in costante crescita. Nell’ultimo periodo, i produttori hanno dovuto impiegare quantità crescenti di carburante per fare fronte a una lunga serie di emergenze dovute a calamità ed eventi atmosferici avversi. Sono aumentati anche i prezzi delle attrezzature e quelli dell’energia elettrica ...

