Pattinaggio artistico: Tarasova-Morozov in testa dopo lo short al Finlandia Trophy 2021. Secondi Mishina-Galliamov (Di giovedì 7 ottobre 2021) Inizia subito con il botto il Finlandia Trophy 2021, competizione internazionale di Pattinaggio artistico in scena questo fine settimana presso la Metro Areena di Espoo inserita nel circuito ISU Challenger Series 2021-2022. Nello short program delle coppie, gara inaugurale della rassegna, a rubare l’occhio sono stati Evgenia Tarasova-Vladimir Morozov, confermando lo stato di forma ottimale già sfoggiato nelle scorse settimane. Gli atleti seguiti da Maxim Trankov ed Eteri Tutberidze hanno subito catturato l’attenzione atterrando un triplo toeloop in parallelo di notevole fattura, proseguendo poi con il piatto forte della casa, il triplo twist, chiamato di livello 4 come il successivo elemento, il sollevamento, premiato con un grado di ... Leggi su oasport (Di giovedì 7 ottobre 2021) Inizia subito con il botto il, competizione internazionale diin scena questo fine settimana presso la Metro Areena di Espoo inserita nel circuito ISU Challenger Series-2022. Nelloprogram delle coppie, gara inaugurale della rassegna, a rubare l’occhio sono stati Evgenia-Vladimir, confermando lo stato di forma ottimale già sfoggiato nelle scorse settimane. Gli atleti seguiti da Maxim Trankov ed Eteri Tutberidze hanno subito catturato l’attenzione atterrando un triplo toeloop in parallelo di notevole fattura, proseguendo poi con il piatto forte della casa, il triplo twist, chiamato di livello 4 come il successivo elemento, il sollevamento, premiato con un grado di ...

Advertising

Bott93 : RT @fisritalia: Sabato scorso è giunta in Italia un altro oro ?? dal Mondiale di #pattinaggio artistico di #Asuncion2021, quella del Piccolo… - Bott93 : RT @fisritalia: Al suo primo #Mondiale di #pattinaggio artistico?? #Asuncion2021, ieri la diciassettenne Roberta #Sasso ha lasciato tutti a… - Bott93 : @HMQueenBee @Silvia72011422 @Martola__ Nota: l'Italia i Campionati del Mondo di Pattinaggio Artistico su rotelle li… - iamGM8 : @fuegoyllamas Io uguale ma con pattinaggio artistico ?? dicevo alle elementari che andavo a fare le gare e non avevo… - OperaFisista : Mondiali di pattinaggio artistico: Italia in testa al medagliere -