Patrizia Mirigliani contro Manila Nazzaro | la dura frecciatina alla Miss

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Quest'anno al GF Vip c'è un po' diItalia.è stata infatti incoronata nel 1999 nel più famoso concorso di bellezza italiano e nella casa ha ritrovato il figlio della mecenate, Nicola Pisu. Il giovane ha molto legame con Soleil Sorge, tanto che ieri sera ha confessato a Davide Silvestri di avere una grande cotta: "Mi piace tanto. Quando lei è vicina provo un'attrazione, penso di sentire qualcosa. Sono convinta che mi piaccia, ma davvero convinta. Perché lo sento davvero. Ma non voglio nemmeno restare così, il che non finisce bene. Mi piacerebbe provare a baciarla”. Eppureconsigliò a Soleil di staccarsi da Nicola e avvicinarsi alle donne: “Non passare tutto il giorno con Nicola. Che lo veda è sempre sdraiato. Lo ...

Nicola Pisu non molla ! Dopo essersi confrontato con Davide Silvestri nella Casa del Grande Fratello Vip , il figlio diha chiesto dei consigli ad Alex Belli per riuscire a conquistare Soleil Sorge . Nicola Pisu cotto di Soleil Sorge, i consigli di Alex Belli Nicola sembra essere deciso a ...Infatti, sembra che Alex Belli abbia dato un consiglio al figlio di: " Ha detto che deve alzarsi presto per queste cose ora capisco perché Alex quello che salta giù dal letto come ...Manila Nazzaro è stata bacchettata da Patrizia Mirigliani, ma per quale motivo? C'entra il figlio Nicola Pisu!Lorenzo Amoruso risponde alla frecciatina di Patrizia Mirigliani contro Manila Nazzaro: ecco le dichiarazioni del calciatore.