Partite Iva, novità per i titolari a regime forfettario: i primi dettagli sulle decisioni del Governo (Di giovedì 7 ottobre 2021) Sarebbero in arrivo importanti novità per i titolari di Partita Iva a regime forfettario, in particolare per coloro che hanno aderito nel 2021 grazie alle agevolazioni del Governo. Ecco cosa succederà nei prossimi mesi e quali saranno le novità per gli aderenti a questo regime fiscale. Partite Iva, aumentano i titolari: le decisioni del Governo Secondo il Ministero dell’Economia e delle Finanze, rispetto al secondo trimestre del 2020 le Partite Iva sono cresciute del 54,1% con 147.153 nuove aperture. Di queste, 61.153 hanno aderito al regime forfettario: si tratta del 41,6% del totale. In questo caso, rispetto allo stesso periodo dell’anno ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 7 ottobre 2021) Sarebbero in arrivo importantiper idi Partita Iva a, in particolare per coloro che hanno aderito nel 2021 grazie alle agevolazioni del. Ecco cosa succederà nei prossimi mesi e quali saranno leper gli aderenti a questofiscale.Iva, aumentano i: ledelSecondo il Ministero dell’Economia e delle Finanze, rispetto al secondo trimestre del 2020 leIva sono cresciute del 54,1% con 147.153 nuove aperture. Di queste, 61.153 hanno aderito al: si tratta del 41,6% del totale. In questo caso, rispetto allo stesso periodo dell’anno ...

Advertising

mattino5 : 'Che cosa vuole essere il #CentroDestra? Secondo me c'è un immenso ceto medio di lavoratori del privati, autonomi e… - CitraroFrancitr : Nuovo sistema forfettario: cambio di regole per le partite Iva a forfait - das_ei_kochen : @CarloCalenda @gualtierieurope giusto schierarsi,rispetto la scelta, spero che prima o poi arrivi qualcuno a rappre… - Testament73 : RT @LegaCamera: ??Massimo #Bitonci: se il Pd vuole aumentare le tasse e penalizzare le partite iva la #Lega non sarà MAI d'accordo. https://… - farci_diego : RT @LegaCamera: ??Massimo #Bitonci: se il Pd vuole aumentare le tasse e penalizzare le partite iva la #Lega non sarà MAI d'accordo. https://… -