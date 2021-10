Parole Thuram su razzismo per Koulibaly scuotono tutti - Top News

(Di giovedì 7 ottobre 2021) L'ex difensore di Parma e Juventus, da sempre in prima fila contro ogni discrimazione, a margine di un evento organizzato da La Gazzetta dello Sport, dice

Advertising

junews24com : Thuram: «Razzismo? Giocavo con Cannavaro, ricordo i cori contro Napoli» - -

Ultime Notizie dalla rete : Parole Thuram

Dura condanna sulle frasi razziste rivolte a Koulibaly arriva da Lilian. L'ex difensore di Parma e Juventus, da sempre in prima fila contro ogni discrimazione, a margine di un evento organizzato da La Gazzetta dello Sport, dice...tutta'ltro che velato in direzione di Simone Inzaghi che però nei giorni passati aveva usato... Zapata, Vlahovic, ma anchenon avrebbero chiuso gli spazi che oggi cerca Sanchez come sta ...L'ex difensore della Juventus, Lilian Thuram, ha parlato relativamente al problema del razzismo durante il Festival dello Sport a Trento ...Lilian Thuram parla del tema razzismo nel calcio italiano: ecco le dichiarazioni dell’ex difensore della Juventus Lilian Thuram ha rilasciato alcune dichiarazioni sul razzismo nel calcio: le parole su ...