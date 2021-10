Paola Ferrari | tremenda gaffe su Rai 1 | lo ha detto veramente

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.clamorosa ed assolutamente inaspettata diin diretta tv su Rai Uno: il web non la perdona ed insorge.davvero clamorosa in diretta tv su Rai Uno durante la partita valida per la Nations League, ossia Italia-Spagna, con la Nazionale guidata da Roberto Mancini che purtroppo dopo 37 risultati utili consecutivi ha

Advertising

_Morik92_ : Per Paola #Ferrari la doppietta è stata di Fernando #Torres. E niente, siamo tornati indietro di anni ?? #ItaliaSpagna - AquilottoEddy : Insomma ieri sera Paola Ferrari aveva fatto diventare #FerránTorres il caro vecchio Fernando Torres. Questa perla m… - italiaserait : Paola Ferrari e la ‘gaffe’ su Ferran Torres: “Ho fatto di peggio” – Video - zazoomblog : Paola Ferrari e la nuova gaffe: Su Ferran Torres solo un errore ne ho fatti di peggiori - #Paola #Ferrari #nuova… - fisco24_info : Paola Ferrari e la 'gaffe' su Ferran Torres: 'Ho fatto di peggio' - Video: La giornalista: 'Nessuna gaffe, so benis… -

Ultime Notizie dalla rete : Paola Ferrari

Virgilio Sport

Leggi anche > 'Gaffe è quando dici che l'allenatore della nazionale è Sacchi e non Mancini - sottolinearispondendo all'Adnkronos - Posto che un errore può comunque capitare, io di gaffes ne ...Cosìrisponde all'Adnkronos, ironizzando sugli 'sfottò' che oggi imperversano sul web al suo indirizzo. Durante il commento post partita di ieri relativo a Italia - Spagna, la ...Gaffe clamorosa ed assolutamente inaspettata di Paola Ferrari in diretta tv su Rai Uno: il web non la perdona ed insorge.“Non c’è stata nessuna gaffe: mi sarà uscita una ‘d’ in più ma so benissimo chi è Ferran Torres e chi è Fernando Torres, è evidente. Ho fatto molto di peggio, questa non è una gaffe”. Così Paola Ferra ...