Paola Ferrari nella bufera, l’attacco è durissimo: “Parla solo lei … è meglio che si autosospenda …” (Di giovedì 7 ottobre 2021) Paola Ferrari, molto spesso, si trova al centro del gossip e, se a volte è lei che provoca, altrettante volte viene attaccata. Questo è il caso degli ultimi giorni che l’ha vista al centro del gossip per un attacco che le ha fatto il giornalista sportivo, Paolo Bargiggia. Vediamo cosa è accaduto. Paolo Bargiggia attacca Paola Ferrari “E’ meglio si si autosospende” In queste ore il giornalista sportivo Paolo Bargiggia ha severamente attaccato Paola Ferrari rivolgendole un attacco molto duro e usandoqueste parole al veleno:”Paola Ferrari ha due ospiti del calibro di Toni e Adani in studio, ma Parla quasi esclusivamente solo lei. Per dire ovvietà allucinanti”. E il popolo del web ha subito commentato ... Leggi su cityroma (Di giovedì 7 ottobre 2021), molto spesso, si trova al centro del gossip e, se a volte è lei che provoca, altrettante volte viene attaccata. Questo è il caso degli ultimi giorni che l’ha vista al centro del gossip per un attacco che le ha fatto il giornalista sportivo, Paolo Bargiggia. Vediamo cosa è accaduto. Paolo Bargiggia attacca“E’si si autosospende” In queste ore il giornalista sportivo Paolo Bargiggia ha severamente attaccatorivolgendole un attacco molto duro e usandoqueste parole al veleno:”ha due ospiti del calibro di Toni e Adani in studio, maquasi esclusivamentelei. Per dire ovvietà allucinanti”. E il popolo del web ha subito commentato ...

Advertising

_Morik92_ : Per Paola #Ferrari la doppietta è stata di Fernando #Torres. E niente, siamo tornati indietro di anni ?? #ItaliaSpagna - fanpage : 'Doppietta di Fernando Torres', ma si tratta dell'omonimo Ferran Torres: la gaffe di Paola Ferrari diventa virale… - Paolo_Bargiggia : Paola Ferrari ha 2 ospiti del calibro di Toni e Adani in studio ma parla quasi esclusivamente solo lei. Per dire o… - ForseGabri : Paola Ferrari=Rai=telecronaca che ha fatto la storia agli ultimi Europei! - JacopoLandi : RT @Sportellate_it: Paola Ferrari ha appena detto che ci ha fatto doppietta Fernando Torres ?? ?? ?? #ItaliaSpagna -