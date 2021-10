Pandora papers | anche Mancini e Vialli tra i vip italiani con capitali offshore | nel 2009 il ct voleva aderire allo scudo fiscale di Berlusconi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Ci sonoRobertoe Gianlucatra i nomi eccellenti coinvolti nei, i documenti pubblicati dall’Icij (International consortium of investigative journalism) che rivelano le ricchezzedi politici, stelle dello sport e spettacolo, generali e big degli affari. Il ct della Nazionale di calcio campione d’Europa, scrive L’Espresso (partner italiano di Icij) è indicato neicome azionista unico di Bastian Asset Holdings Ltd, società con sede nel paradisodelle Isole Vergini britanniche (British Virgin Islands, BVI), proprietaria di un aereo Piaggio P180 Avanti acquistato per 7 milioni di dollari a novembre 2008. E nelsi dichiarò pronto ad approfittare dello...