Palermo-Foggia | Barone | “Bella gara | peccato per il pubblico Serie C ancora lunga”

Parla Onofrio Barone . Il palermitano doppio ex di Palermo-Foggia è stato intervistato da Il Giornale di Sicilia in occasione dell'imminente incontro tra i due importanti club del girone C. 'Siamo solo all'inizio però rincorrere e superare è dura. ...Può anche essere chiamata operazione sorpasso , dato che il Palermo con una vittoria supererebbe il Foggia in classifica (i rosa sono a 10 punti, i pugliesi a 12).Le dichiarazioni rilasciate dal doppio ex Onofrio Barone in vista della sfida Palermo-Foggia, in programma domenica al "Barbera" ...Una sfida nostalgica per il "palermitano" Zdenek Zeman quella tra Palermo e Foggia in programma la prossima domenica al Renzo Barbera.