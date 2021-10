Pakistan, terremoto di magnitudo 6: almeno 20 morti e oltre 300 feriti (Di giovedì 7 ottobre 2021) E' di almeno venti morti il bilancio di un forte terremoto di magnitudo 6 che ha colpito nella notte il Pakistan. Lo ha riferito l'Autorità provinciale per la gestione dei disastri del Belucistan , ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 7 ottobre 2021) E' diventiil bilancio di un fortedi6 che ha colpito nella notte il. Lo ha riferito l'Autorità provinciale per la gestione dei disastri del Belucistan , ...

Advertising

SkyTG24 : Pakistan, terremoto magnitudo 6 in Belucistan. Morti e feriti - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Pakistan, terremoto di magnitudo 6 nel Belucistan: almeno 15 i morti #ANSA - tfnews_t : #Terremoto in #Pakistan salgono a 20 i morti più di 300 feriti - statodelsud : Pakistan, terremoto magnitudo 6 in Belucistan. Morti e feriti - Pino__Merola : Pakistan, terremoto magnitudo 6 in Belucistan. Morti e feriti -