Padre scuote violentemente il figlio provocandogli danni permanenti: "Non smetteva di piangere" (Di giovedì 7 ottobre 2021) Dovrà passare molti anni in carcere un Padre 21enne colpevole di aver aggredito un bimbo lasciandolo con ferite con le quali dovrà convivere per tutta la vita Sono agghiaccianti i retroscena di un episodio riguardante un bimbo piccolo ed il Padre 21enne, recentemente condannato a 9 anni di prigione per avergli provocato ferite definite "catastrofiche"

