Padova, bimbo rapito alla madre potrebbe essere già all'estero. Il rapitore è il padre, che ne aveva perso la custodia per i suoi precedenti. Sarebbe stata una vera e propria azione da commando quella messa in scena dal padre del piccolo strappato, lo scorso 5 ottobre, dalle braccia della madre, Alexandra Moraru. La madre del piccolo David di 5 anni ha raccontato che da giorni si sentiva seguita da una donna. Bambino rapito a #Padova: L'inviato di #chilhavisto con la mamma a #Limena, nel luogo dove i Carabinieri hanno trovato il furgone usato per portarlo via. Qualcuno ha visto con che mezzo è andato via chi lo ha lasciato lì? pic.twitter.com/vlZKSox0rP — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) October 7, 2021 Martedì mattina un furgone nero le si è accostato mentre stava portando il bambino a scuola. Si è trattato di un attimo, intorno alle 8 del mattino, l'ex ...

