Pac-Man | la nascita di una icona | un artbook da collezione

(Di giovedì 7 ottobre 2021) La Panini Comics celebra il videogames tra i più famosi al mondo con unricco di immagini con tante curiosità Pac-Man, l’iconico videogioco prodotto da Bandai Namco che ha segnato l’infanzia e l’adolescenza di intere generazioni, ha compiuto 40 anni lo scorso anno. Panini Comics lo celebra con Pac-Man: ladi una, un imperdibilein uscita giovedì 7 ottobre che ne raccontae segreti. In oltre 300 pagine coloratissime e ricche di immagini, Pac-Man: ladi unaripercorre l’origine dell’iconico gioco creato dalla fervida mente del sensei Toru Iwatani, rimasto nel cuore di ogni amante della cultura pop e di tutti quei nostalgici degli anni ’80 che non hanno mai smesso di giocarci. I nove capitoli che compongono ...

PAC-MAN LA NASCITA DI UNA ICONA - di Arjan Terpstra e Tim Lapetino - Un prezioso artbook da collezione che svela i segreti di PAC-MAN ...La Panini Comics celebra il videogames tra i più famosi al mondo con un artbook ricco di immagini con tante curiosità Pac-Man, l'iconico videogioco ...