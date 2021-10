P.a: obbligo green pass dal 15/10 senza deroghe (Di giovedì 7 ottobre 2021) Dal 15 ottobre i dipendenti della Pa e qualunque altro soggetto che entri in un ufficio pubblico, tranne gli utenti, dovranno essere muniti di green pass. Lo prevedono le schede sulle linee guida ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 7 ottobre 2021) Dal 15 ottobre i dipendenti della Pa e qualunque altro soggetto che entri in un ufficio pubblico, tranne gli utenti, dovranno essere muniti di. Lo prevedono le schede sulle linee guida ...

Advertising

TedGrishFontain : RT @RadioGenova: Poliziotti (COSAP) contro governo Draghi: 'La normativa sul green pass non ha funzione di sanità pubblica ma l'introduzion… - HammittOndine : RT @RadioGenova: Poliziotti (COSAP) contro governo Draghi: 'La normativa sul green pass non ha funzione di sanità pubblica ma l'introduzion… - OG_JuanBautista : RT @RadioGenova: Poliziotti (COSAP) contro governo Draghi: 'La normativa sul green pass non ha funzione di sanità pubblica ma l'introduzion… - sherpa810 : RT @RadioGenova: Poliziotti (COSAP) contro governo Draghi: 'La normativa sul green pass non ha funzione di sanità pubblica ma l'introduzion… - ioeilmiomare : RT @RadioGenova: Poliziotti (COSAP) contro governo Draghi: 'La normativa sul green pass non ha funzione di sanità pubblica ma l'introduzion… -