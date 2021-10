Otranto, dopo il nubifragio di ieri altra pioggia nella notte Puglia, maltempo: allerta per temporali fino a sera. Protezione civile, previsioni meteo (Di giovedì 7 ottobre 2021) Quasi trenta millimetri di pioggia fra Otranto e Vignacastrisi da mezzanotte alle quattro e le precipitazioni proseguono. Da ieri mattina quella zona del sud Salento con affaccio sul mar Adriatico è codice rosso per il maltempo. ieri su Otranto si è abbattuto un nubifragio. allerta per temporali riguardante tutta la Puglia, fino a stasera, secondo lo schema di home page diffuso dal dipartimento della Protezione civile della Puglia. L'articolo Otranto, dopo il nubifragio di ieri altra ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 7 ottobre 2021) Quasi trenta millimetri difrae Vignacastrisi da mezzaalle quattro e le precipitazioni proseguono. Damattina quella zona del sud Salento con affaccio sul mar Adriatico è codice rosso per ilsusi è abbattuto unperriguardante tutta laa sta, secondo lo schema di home page diffuso dal dipartimento delladella. L'articoloildi...

Advertising

purtroppoamenon : @tusempreli dopo la storia di ieri non riesco più ad insultarli non stavo così distrutta da quella dei sospiri a otranto?? - iLoveFiom : RT @ZuccheroSugar: Dopo il bellissimo concerto sold out di ieri sera ad Otranto, siamo arrivati a Firenze! Stasera ci vediamo all’Ultravox… - liberipensieri_ : RT @ZuccheroSugar: Dopo il bellissimo concerto sold out di ieri sera ad Otranto, siamo arrivati a Firenze! Stasera ci vediamo all’Ultravox… - DominikBaumgar9 : RT @ZuccheroSugar: Dopo il bellissimo concerto sold out di ieri sera ad Otranto, siamo arrivati a Firenze! Stasera ci vediamo all’Ultravox… - yamane_patricia : RT @ZuccheroSugar: Dopo il bellissimo concerto sold out di ieri sera ad Otranto, siamo arrivati a Firenze! Stasera ci vediamo all’Ultravox… -