Oroscopo Paolo Fox del giorno | previsioni 9 ottobre 2021 | la classifica dei segni di oggi e domani

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 8 ottobre 2021)diFox. Finalmente sabato: questa prima settimana diè volata o è stata pesante? Programmi per la giornata ? Siete troppo impegnati sul lavoro e non vedete l’ora che arrivi il weekend? Bene, intanto scopriamo cos’ha in serbo per noi il cielo, prometterà bene in amore? A tutte queste domande ci pensano leriportate su ‘DiPiù’, di cui riportiamo di seguito un estratto, del noto astrologoFox!Ariete, Toro e Gemelli: lediFox perFox Ariete: In amore queso periodo è davvero intrigante per le relazioni con il partner. A lavoro fare investimenti ...