Ora lo sanno tutti: il grillismo è una patacca (Di giovedì 7 ottobre 2021) Al netto dello sconvolgimento politico e democratico causato dalla pandemia, la quale ha decisamente favorito “l’usato sicuro” della sinistra chiusurista, il declino inarrestabile dei grillini viene da più lontano. Esso è contenuto nelle tre principali ragioni che hanno determinato il successo travolgente di un partito di carta fondato da un comico. In pratica i seguaci di Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio hanno rapidamente guadagnato un enorme credito nei confronti di tanti italiani perché si presentavano come “nuovi”, battevano ossessivamente il tasto dell’onestà e ostentavano un preoccupante, per noi garantisti, atteggiamento forcaiolo. Caratteristiche, queste ultime due in particolare, che tanto continuano a piacere ai devoti del travagliamo, sempre alla ricerca di qualcuno che riesca a trasformare il Paese in una repubblica giudiziaria. Sta di fatto che molte persone, anche ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 7 ottobre 2021) Al netto dello sconvolgimento politico e democratico causato dalla pandemia, la quale ha decisamente favorito “l’usato sicuro” della sinistra chiusurista, il declino inarrestabile dei grillini viene da più lontano. Esso è contenuto nelle tre principali ragioni che hanno determinato il successo travolgente di un partito di carta fondato da un comico. In pratica i seguaci di Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio hanno rapidamente guadagnato un enorme credito nei confronti di tanti italiani perché si presentavano come “nuovi”, battevano ossessivamente il tasto dell’onestà e ostentavano un preoccupante, per noi garantisti, atteggiamento forcaiolo. Caratteristiche, queste ultime due in particolare, che tanto continuano a piacere ai devoti del travagliamo, sempre alla ricerca di qualcuno che riesca a trasformare il Paese in una repubblica giudiziaria. Sta di fatto che molte persone, anche ...

