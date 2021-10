OPA Cattolica | adesioni al 15 | 5%

(Di giovedì 7 ottobre 2021) (Teleborsa) – Nell’ambito dell’Offerta Pubblica di Acquisto (OPA) volontaria totalitaria promossa da Assicurazioni Generali sulle azioni, risulta che oggi, 7 ottobre 2021, sono state presentate 7.854 richieste di adesione. Pertanto, complessivamente le richieste disono a quota 27.035.978, pari allo 15,5% dell’offerta. L’offerta, iniziata il 4 ottobre 2021, terminerà il prossimo 29 ottobre 2021. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarieacquistate sul mercato nei giorni 28 e 29 ottobre 2021 non potranno essere apportate in adesione all’offerta.

Prosegue l'offerta pubblica di acquisito volontaria totalitaria di Generali su Cattolica Assicurazioni . L'operazione terminerà il 29 ottobre 2021.