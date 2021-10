OMS | approvato il primo vaccino contro la malaria

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 7 ottobre 2021) (Teleborsa) – L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) hal’uso diffuso dellanei bambini dell’Africa subsahariana e di altre regioni con trasmissione da alta o moderata della malattia. La raccomandazione si basa sui risultati di un programma pilota in corso in Ghana, Kenya e Malawi, che ha raggiunto più di 800mila bimbi dal 2019. Ilè prodotto dalla casa farmaceutica GlaxoSmithKline. “È un momento storico – ha dichiarato il direttore generale dell’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus – Il tanto attesoanti-per i bambini è una svolta per la scienza, per la salute dei più piccoli e per illlo della”. Il suo utilizzo, “in cima agli strumenti ...