Omicidio di camorra a Casoria, arrestato affiliato al clan Moccia: IL NOME (Di giovedì 7 ottobre 2021) Un elemento di spicco della cosca camorristica attiva nell'area a Nord di Napoli è ritenuto gravemente indiziato di aver materialmente commesso l'Omicidio di un uomo del clan Mazzarella avvenuto il 25 gennaio 1998 a Casoria. I Carabinieri di Castello di Cisterna (NA) hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli,

iISud24 : Camorra, dopo 23 anni preso il presunto killer di Siervo: nuova ordinanza per esponente dei Moccia #7ottobre… - LuciaGrimaldi20 : RT @antimafia2000: Camorra, arrestato affiliato di spicco del clan Moccia per omicidio nella faida del '98 - _98040_ : RT @antimafia2000: Camorra, arrestato affiliato di spicco del clan Moccia per omicidio nella faida del '98 - antimafia2000 : Camorra, arrestato affiliato di spicco del clan Moccia per omicidio nella faida del '98 - Debora72174569 : RT @NAntimafia: Ancora un omicidio a Ponticelli, quadrante est di Napoli. L'escalation di violenza nel quartiere partenopeo (tre morti e se… -