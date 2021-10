Oggi la cancelliera Merkel a Roma per incontrare Draghi e il Papa. Visita d'addio o passaggio di consegne? (Di giovedì 7 ottobre 2021) Angela Merkel in Italia per quella che la stessa cancelliera ha definito la sua "Visita d'addio", durante la quale sarà prima ricevuta dal Papa in Vaticano e poi incontrerà il presidente del Consiglio,... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 7 ottobre 2021) Angelain Italia per quella che la stessaha definito la sua "d'", durante la quale sarà prima ricevuta dalin Vaticano e poi incontrerà il presidente del Consiglio,...

Advertising

antodelprino : RT @LumsaNews: Angela #Merkel oggi è in Italia per incontrare papa Francesco e il premier Draghi. Sarà una “visita d'addio” da #cancelliera… - Profilo3Marco : RT @mattino5: Angela Merkel saluta l'Italia oggi, a Roma vede il Papa e Draghi. Ci mancherà la ex cancelliera? #Mattino5 - LumsaNews : Angela #Merkel oggi è in Italia per incontrare papa Francesco e il premier Draghi. Sarà una “visita d'addio” da… - mattino5 : Angela Merkel saluta l'Italia oggi, a Roma vede il Papa e Draghi. Ci mancherà la ex cancelliera? #Mattino5 - Srmedia_info : Draghi oggi incontrerà il presidente armeno Sarkissian e la Cancelliera Merkel -

Ultime Notizie dalla rete : Oggi cancelliera Oggi la cancelliera Merkel a Roma per incontrare Draghi e il Papa. Visita d'addio o passaggio di consegne? - Angela Merkel in Italia per quella che la stessa Cancelliera ha definito la sua "visita d'addio", durante la quale sarà prima ricevuta dal Papa in Vaticano e poi incontrerà il presidente del ...

L'ultimo pranzo informale tra Draghi e Merkel La visita di congedo della Cancelliera sarà dunque l'occasione per parlare di temi attuali, dalla ... Si terrà a 5 giorni dal vertice straordinario (in videoconferenza) sull'Afghanistan (oggi è arrivata ...

Angela Merkel in Italia dal Papa e poi con Draghi Giornale di Sicilia Angela Merkel oggi a Roma Angela Merkel torna a Roma per i saluti, a dieci giorni dal voto, una visita d’addio dopo 16 anni come cancelliera tedesca. Due gli incontri previsti: con papa Francesco e il premier Mario Draghi. La ...

Papa Francesco: arrivata in Vaticano Angela Merkel per l’udienza È arrivata in Vaticano la cancelliera tedesca, Angela Merkel. Il programma della trasferta romana prevede una visita nella basilica di San Pietro, poi la cancelliera sarà ricevuta in udienza da Papa F ...

- Angela Merkel in Italia per quella che la stessaha definito la sua "visita d'addio", durante la quale sarà prima ricevuta dal Papa in Vaticano e poi incontrerà il presidente del ...La visita di congedo dellasarà dunque l'occasione per parlare di temi attuali, dalla ... Si terrà a 5 giorni dal vertice straordinario (in videoconferenza) sull'Afghanistan (è arrivata ...Angela Merkel torna a Roma per i saluti, a dieci giorni dal voto, una visita d’addio dopo 16 anni come cancelliera tedesca. Due gli incontri previsti: con papa Francesco e il premier Mario Draghi. La ...È arrivata in Vaticano la cancelliera tedesca, Angela Merkel. Il programma della trasferta romana prevede una visita nella basilica di San Pietro, poi la cancelliera sarà ricevuta in udienza da Papa F ...