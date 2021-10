Offerta Ryanair: viaggia in due e un biglietto lo paghi metà (Di giovedì 7 ottobre 2021) . L’Offerta del volo a metà prezzo. Torna a grande richiesta l’Offerta di Ryanair del volo a metà prezzo in cambio dell’acquisto di uno a prezzo intero. Si tratta in realtà di un biglietto scontato della metà per uno di due passeggeri che viaggiano insieme L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 7 ottobre 2021) . L’del volo aprezzo. Torna a grande richiesta l’didel volo aprezzo in cambio dell’acquisto di uno a prezzo intero. Si tratta in realtà di unscontato dellaper uno di due passeggeri cheno insieme L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

c_appendino : ????L'abbiamo cercata per oltre 15 anni e adesso è realtà: la nuova base Ryanair di Torino propone, finalmente, un'of… - FerrovieInfo : Per festeggiare l’apertura della nuova base Ryanair ha lanciato un’offerta speciale. #Trasporti #Infoferrovie… - Anto_Ella77 : cara #Ryanair banca dell'acqua ma nell'offerta di 20 euro a/r per Marrakech è compresa la quarantena in un Raid ...… - Moscimbecco : RT @c_appendino: ????L'abbiamo cercata per oltre 15 anni e adesso è realtà: la nuova base Ryanair di Torino propone, finalmente, un'offerta m… - mikedells : RT @c_appendino: ????L'abbiamo cercata per oltre 15 anni e adesso è realtà: la nuova base Ryanair di Torino propone, finalmente, un'offerta m… -