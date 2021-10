Occasione a zero dall’Olanda | le big italiane ci provano!

Leggi su rompipallone

Secondo quanto riferito da Fichajes.net, 3 squadre della nostra Serie A sono fortemente interessate a un giocatore in uscita dall'Ajax. Si tratta del talento Noussair Mazraoui sul quale sarebbero piombate Juventus, Roma e Milan. Mazraoui, Ajax, Juventus Le possibilità che l'affare vada in porto Noussair Mazraoui potrebbe lasciare l'Ajax ain estate. Sarebbe un colpo da novanta per chiunque riuscisse ad ingaggiare il forte esterno di difesa africano. Il terzino marocchino riflette: Juve, Roma e Milan ci provano.