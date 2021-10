Nuovo stadio: obiettivo prima partita nel 2025 (Di giovedì 7 ottobre 2021) Inter e Milan spingono per il Nuovo stadio Messe da parte le elezioni comunali con la conferma di Beppe Sala come sindaco di Milano, ora Inter e Milan spingono per accelerare le ultime pratiche e poter così avviare la costruzione del Nuovo stadio che prenderà il posto dell’attuale San Siro. “Entrambe le società sono focalizzate sul Nuovo impianto, che secondo le proiezioni dovrebbe portare nelle casse di Milan e Inter circa 120 milioni a testa a stagione: una necessità non più rimandabile. A pieno regime oggi San Siro vale una quarantina di milioni: per competere con i top club d’Europa serve andare molto veloci. Ecco perché il Nuovo stadio, che pensionerà il Meazza e compatibilmente con imprevisti e ritardi potrebbe debuttare nel 2025 e ... Leggi su intermagazine (Di giovedì 7 ottobre 2021) Inter e Milan spingono per ilMesse da parte le elezioni comunali con la conferma di Beppe Sala come sindaco di Milano, ora Inter e Milan spingono per accelerare le ultime pratiche e poter così avviare la costruzione delche prenderà il posto dell’attuale San Siro. “Entrambe le società sono focalizzate sulimpianto, che secondo le proiezioni dovrebbe portare nelle casse di Milan e Inter circa 120 milioni a testa a stagione: una necessità non più rimandabile. A pieno regime oggi San Siro vale una quarantina di milioni: per competere con i top club d’Europa serve andare molto veloci. Ecco perché il, che pensionerà il Meazza e compatibilmente con imprevisti e ritardi potrebbe debuttare nele ...

