Nuovo San Siro, i Verdi insorgono: «Ristrutturare il Meazza» (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il candidato dei Verdi Carlo Monguzzi ha puntato il dito contro la realizzazione di un Nuovo stadio a Milano Carlo Monguzzi, candidato dei Verdi a Milano, in una intervista a Libero ha puntato il dito contro la realizzazione di un Nuovo stadio per Inter e Milan. «Il Meazza lo si ristruttura, in maggioranza sono in molti a vederla così, anche nel Partito Democratico. Inter e Milan cambiano zona? Bluffano. Non andranno mai via da San Siro e ancora meno da Milano. E' come una mano a poker…andiamo a vedere. Ma quelli che decidono cosa si fa e come si fa siamo noi, non loro». I DETTAGLI SU INTERNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

