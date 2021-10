Novena al Beato Carlo Acutis per chiedere la sua intercessione – 5° giorno

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Un ragazzo di soli 15 anni, “uno come gli altri” direbbe qualcuno, ma che invece aveva qualcosa in più.attirava molti dei suoi coetanei ad amare Gesù al di sopra di ogni altra cosa, guardava a Maria come la sua stella, partecipava alla Santa Messa ogni. Il 12 ottobre, la chiesa celebra L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Novena Beato

La Luce di Maria

Il titolo che abbiamo scelto per laè: "La famiglia di Gesù ? e le nostre famiglie". ... Anche quest'anno la processione serale con l'effige della Madonna e delMario è sospesa. Come sempre ...E' sempre attiva una webcam sulla tomba delCarlo Acutis https://www.mariavision.it/santuario ... Benedizione finale all'altare della Madonna della Salute nellain occasione della festa ...Un ragazzo di soli 15 anni, “uno come gli altri” direbbe qualcuno, ma che invece aveva qualcosa in più. Carlo Acutis attirava molti dei suoi coetanei ad amare Gesù al di sopra di ogni altra cosa.Don Michele Munno, sacerdote della diocesi di Cassano all’Jonio, nel suo volume “Nascosto in un pezzetto di pane. Briciole eucaristiche con il beato Carlo Acutis”, presenta 31 “briciole eucaristiche”, ...