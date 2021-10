“Notti in bianco, baci a colazione” di Francesco Mandelli alla Festa del cinema di Roma (Di giovedì 7 ottobre 2021) Sarà presentato il 12 ottobre alle ore 21:00 presso la Casa del cinema, come evento di pre-apertura della sedicesima edizione della Festa del cinema di Roma il lungometraggio ‘Notti in bianco, baci a colazione’, diretto da Francesco Mandelli e con protagonisti Alessio Vassallo e Ilaria Spada. Il film è anche interpretato da Giordano De Plano, Tess Masazza, Niccolò Senni ed Enzo Garinei e lo stesso regista si ritaglia un piccolo ruolo. Prodotto da Mario Rossini per Red Film con Rai cinema e con Selenium Films, realizzato con il contributo del Ministero della Cultura e con la Regione Lazio, ‘Notti in bianco, baci a colazione’ sarà ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 7 ottobre 2021) Sarà presentato il 12 ottobre alle ore 21:00 presso la Casa del, come evento di pre-apertura della sedicesima edizione delladeldiil lungometraggio ‘in’, diretto dae con protagonisti Alessio Vassallo e Ilaria Spada. Il film è anche interpretato da Giordano De Plano, Tess Masazza, Niccolò Senni ed Enzo Garinei e lo stesso regista si ritaglia un piccolo ruolo. Prodotto da Mario Rossini per Red Film con Raie con Selenium Films, realizzato con il contributo del Ministero della Cultura e con la Regione Lazio, ‘in’ sarà ...

