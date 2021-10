Non si è vaccinato: Meluzzi sospeso dall'Ordine dei medici di Torino (Di giovedì 7 ottobre 2021) Anche lui come tutti gli altri: è stato sospeso dall'Ordine dei medici di Torino perché non si è vaccinato contro il Covid lo psichiatra e personaggio tv Alessandro Meluzzi, anche controverso ... Leggi su globalist (Di giovedì 7 ottobre 2021) Anche lui come tutti gli altri: è statodeidiperché non si ècontro il Covid lo psichiatra e personaggio tv Alessandro, anche controverso ...

Adnkronos : Covid, #Meluzzi sospeso da Ordine medici: non si è vaccinato. - Corriere : «Non si è vaccinato» L’Ordine dei medici sospende lo psicoterapeuta Alessandro Meluzzi - RobertoBurioni : Penso che sia corretto continuare a informare le persone, ma temo che chi non si è ancora vaccinato - con un virus… - Paola30502511 : RT @SkyTG24: Covid, Alessandro Meluzzi sospeso dall’Ordine dei Medici: non si è vaccinato - Efisio31251859 : RT @valy_s: #Miozzo “Se non sei vaccinato te ne stai a casa e non fai RISCHIARE QUEL 90% DI PERSONE quasi che si sono vaccinate” Niente. Il… -