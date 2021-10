"Non s'ha da fare". Bortuzzo, il "gran rifiuto" al Gf Vip: gelo sotto le lenzuola con Lulu Selassiè (Di giovedì 7 ottobre 2021) Manuel Bortuzzo frena. E la principessa Lulù Selassiè deve rassegnarsi: questo flirt, al grande Fratello Vip, "non s'ha da fare". L'ex campione di nuoto, infatti, sembra determinato e dice no. Per l'ennesima volta. "Tu non devi dare di più se non ti va. A me va di stare con te amore. Però attenzione, non sei un mio prigioniero che torna in gabbia da me dopo essere stato con gli amici. Però vedo la tua faccia in questo momento e sembri irritato. Non voglio circuirti troppo, però mi farebbe piacere avere attenzioni in più. Dall'altro lato non vorrei nemmeno stressarti. Prima ho pianto tanto per queste cose, a te ci tengo. Perché fai questa faccia amore? Parliamo ti prego. Sai che mi piace coccolarti", racconta Lulù. Intanto, le due sorelle gli consigliano di frenare. Nei ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 7 ottobre 2021) Manuelfrena. E la principessa Lulùdeve rassegnarsi: questo flirt, alde Fratello Vip, "non s'ha da". L'ex campione di nuoto, infatti, sembra determinato e dice no. Per l'ennesima volta. "Tu non devi dare di più se non ti va. A me va di stare con te amore. Però attenzione, non sei un mio prigioniero che torna in gabbia da me dopo essere stato con gli amici. Però vedo la tua faccia in questo momento e sembri irritato. Non voglio circuirti troppo, però mibbe piacere avere attenzioni in più. Dall'altro lato non vorrei nemmeno stressarti. Prima ho pianto tanto per queste cose, a te ci tengo. Perché fai questa faccia amore? Parliamo ti prego. Sai che mi piace coccolarti", racconta Lulù. Intanto, le due sorelle gli consigliano di frenare. Nei ...

