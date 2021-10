Non ha fatto il vaccino, Meluzzi sospeso dall’Ordine dei Medici (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il Prof. Meluzzi è stato sospeso dall'Ordine dei Medici per non essersi vaccinato contro il Covid-19. "Ho fatto una scelta consapevole" Leggi su ilgiornale (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il Prof.è statodall'Ordine deiper non essersi vaccinato contro il Covid-19. "Houna scelta consapevole"

Advertising

EzioGreggio : Fischiare #Donnarumma è veramente da imbecilli: questa è la Nazionale Italiana @Azzurri non il Paris Saint Germain… - marattin : Un passo avanti lo abbiamo fatto: non discutiamo più se i vaccini fanno bene o male, ma su quale sistema fiscale vo… - CarloCalenda : E dietro il tuo buonismo acchiappa tweet resta il fatto che non sei in grado di tagliare il cordone con una destra… - milotvan : non voglio fare di tutta l'erba un fascio però che cazzo letteralmente ogni tweet di army che vedo è fatto per sess… - AttilaAzureRive : RT @mirkonicolino: Tornando da scuola mio figlio Matteo, 9 anni, mi ha fatto una domanda. Direte voi, cosa c'è di speciale? Matteo è autist… -