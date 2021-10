Non è vero che Angela Merkel ha rifiutato il vaccino AstraZeneca (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il 7 ottobre 2021 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare le informazioni riportate in un’immagine circolata sull’app di messaggistica istantanea, secondo cui la cancelliera uscente della Germania Angela Merkel avrebbe rifiutato «la puntura» utilizzando la frase «quel vaccino non lo voglio». Lo screenshot oggetto della nostra verifica è tratto da un articolo intitolato “‘Quel vaccino non lo voglio’ Angela Merkel rifiuta la puntura: Germania, è colpo di scena”, pubblicato il 26 febbraio 2021 dal sito web Mag24, che già in passato si era reso protagonista di disinformazione sui vaccini contro la Covid-19. Secondo l’articolo, Merkel non avrebbe «voluto farsi iniettare la dose contro il coronavirus» ... Leggi su facta.news (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il 7 ottobre 2021 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare le informazioni riportate in un’immagine circolata sull’app di messaggistica istantanea, secondo cui la cancelliera uscente della Germaniaavrebbe«la puntura» utilizzando la frase «quelnon lo voglio». Lo screenshot oggetto della nostra verifica è tratto da un articolo intitolato “‘Quelnon lo voglio’rifiuta la puntura: Germania, è colpo di scena”, pubblicato il 26 febbraio 2021 dal sito web Mag24, che già in passato si era reso protagonista di disinformazione sui vaccini contro la Covid-19. Secondo l’articolo,non avrebbe «voluto farsi iniettare la dose contro il coronavirus» ...

Advertising

borghi_claudio : Volete capire il vero motivo della riforma del catasto? Volete spazzare via i dubbi su 'ma non serve per scopi fisc… - tancredipalmeri : Quello che sta succedendo con Donnarumma è assolutamente vergognoso. Non dirlo è solo per non inimicarsi i tifosi… - ladyonorato : Ehi #Caprarica, anche questa donna “non sa di cosa parla”, vero? Ascolti Vera Sharav, superstite dell' olocausto da… - NICHITOMLINSON : @dilorenzogiofk che certe parole non sanno uscire, forse no o forse non era vero o forse non era vero amare me, è f… - Carmen2390 : @vivranda Vero ?? ma adesso sono rinsavita e sono tornata a litigare con i miei capelli ingestibili alle volte ma non torno indietro -