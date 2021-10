“Non è suicidio”. Giallo nel mondo televisivo dopo la morte della concorrente del reality (Di giovedì 7 ottobre 2021) Era stata una stella de L’isola di Adamo ed Eva, il programma televisivo trasmesso su Deejay Tv con Vladimir Luxuria, i telespettatori avevano ammirato le sue molte qualità. Tra queste, Polina Kochelenko era abile nel nuoto. Per questo le persone a lei vicine, e persino la conduttrice, sono rimasti interdetti apprendendo fosse venuta a mancare annegando. Il tragico avvenimento è stato trattato anche da Federica Sciarelli nel corso della puntata di Chi l’ha visto. Stando alle ultime ricostruzioni, L’ex volto de L’isola di Adamo, Polina Kochelenko, sarebbe annegata in un canale per salvare i suoi cagnolini. Una versione che non ha assolutamente convinto sua mamma, che ritiene che sia stata volutamente uccisa. Polina Kochelenko, trovata morta la concorrente de L’isola di Adamo ed Eva “Polina Kochelenko era molto agile, la ... Leggi su tuttivip (Di giovedì 7 ottobre 2021) Era stata una stella de L’isola di Adamo ed Eva, il programmatrasmesso su Deejay Tv con Vladimir Luxuria, i telespettatori avevano ammirato le sue molte qualità. Tra queste, Polina Kochelenko era abile nel nuoto. Per questo le persone a lei vicine, e persino la conduttrice, sono rimasti interdetti apprendendo fosse venuta a mancare annegando. Il tragico avvenimento è stato trattato anche da Federica Sciarelli nel corsopuntata di Chi l’ha visto. Stando alle ultime ricostruzioni, L’ex volto de L’isola di Adamo, Polina Kochelenko, sarebbe annegata in un canale per salvare i suoi cagnolini. Una versione che non ha assolutamente convinto sua mamma, che ritiene che sia stata volutamente uccisa. Polina Kochelenko, trovata morta lade L’isola di Adamo ed Eva “Polina Kochelenko era molto agile, la ...

